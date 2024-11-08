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عضو نقابة الصيادلة يوضح حقيقة وجود نقص في الأدوية

12:04 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

الدكتور محفوظ رمزي

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع والدواء بنقابة الصيادلة، موقف نقص الأدوية في الأسواق.

وأكد محفوظ رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الوضع منذ شهرين كان هناك اختفاء لأدوية مثل الضغط والسكر.

وعلق قائلا: "الوضع الآن مستقر بشكل كبير عن الفترة الماضية، وهناك تعليمات من قبل القيادة السياسية بتوفير كل الاحتياجات المتعلقة بتصنيع وتوفير الدواء".

واستكمل محفوظ رمزي قائلا: كل الخطوات المطلوبة للإفراج الجمركي عن المادة الخام المتعلقة بتصنيع الدواء متاحة بتعليمات رئيس الوزراء للبنك المركزي.

واختتم قائلا: هناك 5 شركات توزيع تخدم نحو 82 ألف صيدلية عل مستوى الجمهورية، والفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبرى في الدواء.

الدكتور محفوظ رمزي لجنة التصنيع والدواء بنقابة الصيادلة أزمة نقص الأدوية برنامج حقائق وأسرار
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