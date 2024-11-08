استشاري أسري: الثراء الفاحش لا علاقة له بالسعادة الزوجية

كتب- حسن مرسي:

قال محمد ميزار، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن الثراء الفاحش لا علاقة له بالسعادة بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الزوجة قد تتمرد على زوجها وتعايره بسبب ضعف دخله وتطالبه دائما بتحسين وضعه المادي كنوع من أنواع فرض السيطرة على الرجل.

وأضاف محمد ميزار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الطموح حلم مشروع للفتاة ولكن لا تدفع زوجها لارتكاب جرائم من أجل جلب مزيد من المال لتحقيق رغباتها، موضحا أن الفتاة لا تعترض على الفقر في بيت والداها لأنها لا تدير مركب الأسرة ووالدتها هي من تملك زمام الأمور.

تابع المتخصص في الشأن الأسري، الفتاة تقبل الفقر في بيت أبيها لأنه مرتبط بالتنشئة والظروف المعيشية للأسرة منذ بدايتها.