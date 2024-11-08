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النائب فؤاد أباظة يُطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ودعم المزارعين

07:01 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

النائب أحمد فؤاد أباظة خلال لقائه الدكتور مصطفى مد

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كتب- عمرو صالح:

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الاسعار وضرورة دعم المزارعين.

وقال "أباظة" خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه من الضروري اتخاذ كافة الإجراءات لمنع رفع الأسعار، ودعم المواطن المصري، كما طالب بسرعة استكمال مشروع حياة كريمة بالقري والمدن والنجوع بمركز أبو حماد ومحافظة الشرقية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أنه يجب على الجميع التكاتف معا والوقوف خلف القيادة السياسية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وجاء اللقاء بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.

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