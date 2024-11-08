أسعار الحج الاقتصادي بري وطيران 2025.. زيادة 35 ألف جنيه عن الموسم السابق

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار الحج الاقتصادي السياحي بري وطيران 1446 هـ - 2025.

أسعار الحج السياحي 2025

وقال "عابد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أسعار الحج السياحي 2025 البري والاقتصادي، كما يلي:

- الاقتصادي موسم كامل: 295 ألف جنيه، فقط عزيزية ونزهة، ومع التحسين يُضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- البري: موسم كامل 260 ألف جنيه، فقط عزيزية، ونزهة 225 ألف جنيه، السعر يشمل تكاليف الباص عدا قيمة تذكرة العبارة، ولو مع تحسين يضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران دون تحسين سكن بمكة في فنادق أو عمائر سكنية بعيدة عن الحرم المكي بمناطق العزيزية أو النزهة أو المناطق المشابهة، يبلغ 250 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

وتشهد أسعار الحج الاقتصادي بري وطيران 1446هـ زيادة عن موسم الحج 2024 السابق وصلت إلى 35 ألف جنيه، حيث جاءت أسعار الحج السياحي 2024 الموسم السابق وَفق ضوابط وزارة السياحة والآثار، كما يلي:

سياحى اقتصادي طيران:

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 260 ألف جنيه.

اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 230 ألف جنيه.

اقتصادى تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 226 ألف جنيه.

سياحي بري:

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 225 ألف جنيه.

بري تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 195 ألف جنيه.

بري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 191 ألف جنيه.

وأضاف عابد، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن أسعار الحج السياحي 2025 "الـ5 نجوم"، جاءت كما يلي:

5 نجوم صف أول: 580 ألف جنيه.

5 نجوم صف ثانٍ: 520 ألف جنيه.

وتشهد أسعار الحج السياحي 1446هـ "الخمس نجوم" زيادة كبيرة عن موسم الحج 2024 السابق وصلت إلى 130 ألف جنيه، حيث جاءت أسعار الحج السياحي 2024 الموسم السابق وَفق ضوابط وزارة السياحة والآثار، كما يلي:

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 1446 هـ

وكشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 1446 هـ 2025م.

وأضاف وحيد، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار جدية حجز برامج الحج الاقتصادي 20100 جنيهًا.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار جدية حجز برامح الحج الخمس نجوم 60100 جنيهًا.

موعد إعلان قرعة الحج السياحي 1446 هـ وتوقيت إدخال الجوازات

وكشف مصدر مطلع بغرفة شركات السياحة، عن أن آخر موعد لإدخال الجوازات في الحج السياحي 2025 سيكون يوم 5 ديسمبر القادم.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن إعلان قرعة الحج السياحي 1446 هـ - 2025 سيكون يوم 8 ديسمبر 2025.

حصة تأشيرات الحج السياحي 2025

وأضاف أن حصة تأشيرات الحج السياحي 2025 ستكون كاملة، بواقع 36 ألف تأشيرة.

ويكون توزيع تأشيرات الحج السياحي 1446 هـ - 2025، كما يلي:

البري: 10 آلاف تأشيرة.

الحج الاقتصادي: 15 ألف تأشيرة.

الحج الخمس نجوم والمميز: باقي التأشيرات.

يذكر أن موسم الحج السياحي 1445 هـ 2024 بلغت أعداد التاشيرات خلاله نحو 23 ألف تأشيرة، حيث طالبت الشركات هذا الموسم وزارة السياحة والآثار بزيادة أعداد تأشيرات الحج والحصول على الحصة كاملة، وهو ما حدث هذا العام، حيث تم زيادة أعداد تأشيرات الحج السياحي 2025 نحو 13 ألف تأشيرة عن العام الماضي.

موعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم إلى الحج 2025

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن موعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم إلى الحج السياحي سيكون فور صدور ضوابط الحج السياحي 2025، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تصدر وزارة السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج 2025 خلال الأيام المقبلة.