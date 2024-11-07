برلمانية: مصر تحتل المركز 110 في رفاهية المرأة

كتب- حسن مرسي:

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب أن فكرة الكوتة للمرأة المصرية حق دستوري أصيل، مشيرة إلى أن الكوتة هي المحرك الناجح والأحكم في الانتخابات؛ نظرا للتغيرات المتعددة والثقافات للمواطنين.

وقالت النائبة مرثا محروس خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن كوتة المرأة تستهدف الوصول لـ30% خلال 2030، وفق الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية.

وتابعت النائبة مرثا محروس: المجتمع المصري يعتمد على العنصر الذكوري، وتغيير الوعي المجتمعي يحتاج الإدراك وتغيير المفاهيم لدى المواطنين.

وحول العنف ضد المرأة، اختتمت قائلة: مصر تحتل المركز 110 في رفاهية المرأة، عكس تقرير 2016 واتحلال مصر المركز 138.