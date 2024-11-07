القوات المسلحة: قبول الدورة الثانية من خريجي الجامعات للعمل كضباط مكلفين في رياضة الفروسية

كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول الدورة الثانية من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة (ذكور - إناث) من المتميزين في رياضة الفروسية للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدورة الجديدة.

الشروط العامة للقبول :

أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين (عن غير طريق التجنس) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك مع إعتماد شهادة حسن السير والسلوك من الجامعة أوجهة العمل، وألا يكون الطالب / الطالبة قد استقال أو فصل تأديبياً من أي ( كلية - معهد – مدرسة – جهة العمل) عسكرية أو مدنية.

ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية (للذكور) ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وألا يقل الطول عن (170 سم) للذكور و(155 سم) للإناث.

أن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الاختبارات الفنية للفروسية.

أن يكون الطالب/ الطالبة مسجل فى الاتحاد المصري للفروسية أو أحد نوادي الفروسية، وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية، وأن يؤدي الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة (للذكور) في حمام السباحة من ارتفاع (7.5) متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوان من إصدار الأمر بالقفز.

وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الاختبارات النفسية والإختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة)، ويجتاز الطالب/ الطالبة الإختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الاختبار وطبقاً لأسبقية إختياره.

وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية، وأن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعي (البكالوريوس – الليسانس) من الجامعات (الحكومية / الخاصة) فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات).

وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بإرتداء الزي العسكري المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن من الدورة وأثناء العمل بمجال الفروسية بالقوات المسلحة.

وأن تتعهدن بإقرار كتابى بذلك، وتكون الأفضلية للحاصلين على بطولات (محلية – دولية) سواء في مجال التدريب أوالمسابقات أو التسجيل بنوادي الفروسية، موافقة جهة العمل حال القبول بالدورة مع التأكيد على استيفاء جميع شروط إدارة شئون ضباط القوات المسلحة الخاصة بالضباط المكلفين.