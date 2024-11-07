استشاري أسري يكشف مخاطر فرض سيطرة الزوجة على زوجها

كتب- حسن مرسي:

كشف محمد ميزار، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، سبب تمرد الزوجة على الرجل بسبب قلة دخله ومطالبته دائما بتحسين وضعه المادي ، قائلا: "ده نوع من أنواع فرض السيطرة على الرجل".

وأضاف محمد ميزار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الطموح حلم مشروع للفتاة ولكن لا تدفع زوجها لارتكاب جرائم من أجل جلب مزيد من المال لتحقيق رغباتها، موضحا أن الفتاة لا تعترض على الفقر في بيت والداها لأنها لا تدير مركب الأسرة ووالدتها هي من تملك زمام الأمور.

تابع المتخصص في الشأن الأسري، الفتاة تقبل الفقر في بيت أبيها لأنه مرتبط بالتنشئة والظروف المعيشية للأسرة منذ بدايتها.

استطرد، نظرة الندية التي تتولد لدى الفتاة من خلال النظر لدخل أزواج شقيقاتها أو أقاربها أو أصحابها ومستوى الحياة التي تغمرهن إذا كن يرتبطن برجال أصحاب دخل اجتماعي يستطيع أن يوفر لهم الحياة الكريمة وتلبية طموحات ومتطلبات الأسرة.