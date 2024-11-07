إعلان

استشاري أسري يكشف مخاطر فرض سيطرة الزوجة على زوجها

09:51 م الخميس 07 نوفمبر 2024

تمرد الزوجة على الرجل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

كشف محمد ميزار، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، سبب تمرد الزوجة على الرجل بسبب قلة دخله ومطالبته دائما بتحسين وضعه المادي ، قائلا: "ده نوع من أنواع فرض السيطرة على الرجل".

وأضاف محمد ميزار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الطموح حلم مشروع للفتاة ولكن لا تدفع زوجها لارتكاب جرائم من أجل جلب مزيد من المال لتحقيق رغباتها، موضحا أن الفتاة لا تعترض على الفقر في بيت والداها لأنها لا تدير مركب الأسرة ووالدتها هي من تملك زمام الأمور.

تابع المتخصص في الشأن الأسري، الفتاة تقبل الفقر في بيت أبيها لأنه مرتبط بالتنشئة والظروف المعيشية للأسرة منذ بدايتها.

استطرد، نظرة الندية التي تتولد لدى الفتاة من خلال النظر لدخل أزواج شقيقاتها أو أقاربها أو أصحابها ومستوى الحياة التي تغمرهن إذا كن يرتبطن برجال أصحاب دخل اجتماعي يستطيع أن يوفر لهم الحياة الكريمة وتلبية طموحات ومتطلبات الأسرة.

تمرد الزوجة على الرجل محمد ميزار المحامي استشاري أسري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التنمية المحلية توضح أهمية أطلس المدن المصرية المستدامة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)