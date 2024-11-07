التنمية المحلية: 180 دولة شاركت في فعاليات المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل تنظيم المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بحضور وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، لافتا إلى أن عدد الحضور تجاوز 37 ألف ضيف من 180 دولة على مستوى العالم.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، كما شارك عدد من رؤساء الدول والمسؤولين الدوليين وحوالي 103 وزراء، و36 نواب وزراء، و300 محافظ، إضافة إلى حوالي 900 متطوع يشاركون في تنظيم المنتدى و115 عارضًا من المنظمات الدولية والمحلية.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، أطلقنا مبادرتي "أطلس المدن المصرية" و"اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية" ضمن فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي، لافتا إلى أن الأطلس يهدف إلى تقديم تصور شامل لحالة المدن المصرية من منظور الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع التركيز على تأثيرات تغير المناخ.