إعلان

شهاب الأزهري: التصوف الحقيقي سلوك مفعم بالإيمان وليس طقوسًا تعبيرية

08:26 م الخميس 07 نوفمبر 2024

الشيخ شهاب الأزهري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ شهاب الأزهري، أحد علماء وزارة الأوقاف، على أهمية التصوف كجزء أصيل من التراث الإسلامي، مشيرًا إلى أنه يساهم في تعزيز التقوى والإيمان والتوكل على الله.

خلال حلقة برنامج "حياة الصالحين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس أوضح الأزهري أن التصوف يمثل طريقًا لتحقيق السكينة والقرب من الله، مشيرًا إلى أن الولي الصالح السري السقطي كان نموذجًا بارزًا في هذا المجال.

وشدد الشيخ الأزهري على أن الشكر لله تعالى له أبعاد متعددة، تشمل الشكر باللسان والبدن والقلب. وأشار إلى أن السري السقطي كان يحرص على تذكير الناس بأهمية الشكر لله على نعمه، وأن هذا الشكر هو مفتاح لتحقيق المزيد من النعم.

ودعا الشيخ الأزهري المسلمين إلى الاقتداء بالصالحين مثل السري السقطي، وتطبيق تعاليمهم في حياتهم اليومية، مؤكدًا أن التصوف الحقيقي ليس مجرد طقوس أو عبادات، بل هو سلوك يعبّر عن صدق النية وطهارة القلب.

الشيخ شهاب الأزهري وزارة الأوقاف التصوف التراث الإسلامي برنامج حياة الصالحين التقوى والإيمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير التعليم يستقبل الدكتور على جمعة لبحث سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة "مصر الخير"

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
الكنيست الإسرائيلي يمرر قانونا يسمح بترحيل عائلات الفلسطينيين منفذي الهجمات
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)