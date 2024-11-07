شهاب الأزهري: التصوف الحقيقي سلوك مفعم بالإيمان وليس طقوسًا تعبيرية

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ شهاب الأزهري، أحد علماء وزارة الأوقاف، على أهمية التصوف كجزء أصيل من التراث الإسلامي، مشيرًا إلى أنه يساهم في تعزيز التقوى والإيمان والتوكل على الله.

خلال حلقة برنامج "حياة الصالحين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس أوضح الأزهري أن التصوف يمثل طريقًا لتحقيق السكينة والقرب من الله، مشيرًا إلى أن الولي الصالح السري السقطي كان نموذجًا بارزًا في هذا المجال.

وشدد الشيخ الأزهري على أن الشكر لله تعالى له أبعاد متعددة، تشمل الشكر باللسان والبدن والقلب. وأشار إلى أن السري السقطي كان يحرص على تذكير الناس بأهمية الشكر لله على نعمه، وأن هذا الشكر هو مفتاح لتحقيق المزيد من النعم.

ودعا الشيخ الأزهري المسلمين إلى الاقتداء بالصالحين مثل السري السقطي، وتطبيق تعاليمهم في حياتهم اليومية، مؤكدًا أن التصوف الحقيقي ليس مجرد طقوس أو عبادات، بل هو سلوك يعبّر عن صدق النية وطهارة القلب.