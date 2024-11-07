بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان اليوم الخميس 7 نوفمبر في طرح مرحلة جديدة من أراضي مسكن في عدد كبير من المدن الجديدة، حيث يتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية.

ويشمل الطرح مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور).

ويتم التقديم على الأراضي من خلال موقع مسكن.

وجاءت أراضي الإسكان المتوسط على النحو التالي:

سيتم إتاحة 3678 قطعة أرض، بمقدم 25 ألف جنيه بمدن:

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر، سجل سعر المتر 3538 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 150 مترا 530 ألف جنيه.

- تم 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا، سجل سعر المتر 3135 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 282 مترا 885 ألف جنيه.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات، سجل سعر المتر 3284 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 276 مترا 906 ألف جنيه.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر، سجل سعر المتر 4152 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 288 مترا مليون و195 ألف جنيه.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، سجل سعر المتر 3169 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 151 مترا 478 ألف جنيه.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، سجل سعر المتر 3420 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 276 مترا 943 ألف جنيه.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، سجل سعر المتر 3159 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 384 مترا 930 ألف جنيه.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، سجل سعر المتر 3456 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 209 مترا 722 ألف جنيه.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، سجل سعر المتر 3150 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 150 مترا 470 ألف جنيه.





