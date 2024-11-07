رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جونسون آند جونسون تعزيز سبل التعاون

كتب- أحمد جمعة:

استقبل، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد شركة جونسون آند جونسون كونسيومر برئاسة الدكتور أحمد سنارة، رئيس مجلس إدارة شركة جونسون اند جونسون كونسيومر مصر والقرن الإفريقي.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون السياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، ومن جانب شركة جونسون أند جونسون الدكتورة يمني إمبابي، مدير أول الشؤون التنظيمية - النمو والأسواق الناشئة.

ومن جانبه أشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بجهود الشركة لدعم قطاع الدواء في مصر، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع شركاء الصناعة لتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في المنتجات الدوائية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تسويق المستحضرات الدوائية ودعم الاستمرارية الإنتاجية للأدوية المصنعة محليًا، إلى جانب مناقشة خطط تسعير المستحضرات الجديدة في الأسواق المصرية، وتوسيع برامج التوعية الخاصة بمكافحة التدخين، وتناول الاجتماع أيضا بحث سبل توسيع التعاون بين الجانبين، بما في ذلك خطط تسويقية جديدة لمنتجات الشركة وتطوير استراتيجيات لحملات توعوية، مع التأكيد على دعم استمرارية الإنتاج المحلي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر جنبا إلى جنب مع الاستثمارات المحلية، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الشركات الدولية، والوصول بالمنتجات الدوائية إلى أعلى مستويات الجودة والسلامة والفاعلية.