وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لإدارة المدرعات

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مناقشة البحث الرئيسي لإدارة المدرعات للعام البحثي 2024-2025 بعنوان "الاستراتيجية المقترحة لتطوير الدبابات في القوات المسلحة في ضوء التطور التكنولوجي العالمي والدروس المستفادة من استخدام الدبابات في الحروب الحديثة"، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددًا من قادة القوات المسلحة.

بدأت المراسم بكلمة اللواء أركان حرب إيهاب لطفى مدير المدرعات قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لحرصها على الارتقاء بالمستوى البحثي داخل القوات المسلحة، مشيرًا إلى جهد إدارة المدرعات لرصد وتحليل التطور المستمر للدبابات ودراسة وتحليل الحروب المعاصرة لتطوير وتحديث الدبابات الموجودة بالقوات المسلحة.

وشارك في إعداد البحث عدد من قادة وضباط المدرعات، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لمواكبة التطور التكنولوجى فى المدرعات وأسلوب عملها.

وفي نهاية البحث نقل الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدًا بما توصل إليه البحث واتباع الأسس العلمية في تناول كافة الأركان الخاصة بموضوع البحث وأوصاهم بمواصلة الإطلاع والاستفادة من التطور المستمر في مختلف التخصصات بما يدعم منظومة عمل القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة عدد من الدبابات والمعدات والمركبات المدرعة وأسلوب العمل عليها بواسطة الأطقم الفنية بعد تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع احتياجات القوات المسلحة، وكذا تفقد بعض مراحل تدريب الضباط والصف والجنود على اكتساب المهارات الفنية والقتالية اللازمة باستخدام مقلدات رماية المدرعات والتى عكست الاستعداد القتالى والجاهزية العالية لرجال المدرعات.