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القوات البحرية تستقبل وفدًا من لجنة الدفاع والأمن القومي وأعضاء مجلس النواب

05:59 م الخميس 07 نوفمبر 2024

القوات البحرية تستقبل وفدا من لجنة الدفاع والأمن ا

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كتب- محمد سامي:

استقبلت قيادة القوات البحرية، وفدًا برلمانيًا يضم لجنة الدفاع والأمن القومي وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان بمجلس النواب، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر الترابط والتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية من خلال تنفيذ العديد من الزيارات لتشكيلاتها ووحداتها.

تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها في تأمين وحماية المياه الإقليمية على جميع الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، أعقب ذلك تفقد عدد من الوحدات البحرية، حيث تم إستعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية.

وأكد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز قدرات القوات البحرية، مؤكدًا أن مقاتلي القوات البحرية بما يملكوه من تدريب راقٍ وروح معنوية عالية وأحدث منظومات التسليح ينفذون كافة المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة وقدرة على حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والاقتصادية.

وأعرب اللواء أ ح أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي عن إعتزازه وتقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري، والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة، كما أشاد الوفد بما شاهده من تطوير للقدرات القتالية والإمكانيات التكنولوجية للقوات البحرية، معربين عن شكرهم وتقديرهم للدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة في حفظ الوطن وصون مقدساته.

الفريق أشرف عطوة

لجنة الدفاع والأمن القومي القوات البحرية أعضاء مجلس النواب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية
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