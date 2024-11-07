قبل تشغيله.. آخر تطورات إنشاء مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب

كتب- محمد أبو بكر:

نظمت وزارة الطيران المدني، جولة تفقدية لمحرري شئون الطيران تحت رعاية وبحضور سامح الحنفي، وزير الطيران المدني، للاطلاع على أعمال التطوير استعدادًا لبدء التشغيل الفعلي لمبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب الدولي.

شارك في الجولة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، والمهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار، مستشار وزير الطيران لشئون أمن الطيران المدني، والطيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وعدد من قيادات الوزارة، حيث كان في استقبالهم اللواء أحمد حسن شرف، مدير مطار برج العرب الدولي.

وخلال الجولة التفقدية، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن بدء التشغيل الفعلي لمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار برج العرب يعد خطوة نوعية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية كونه أيقونة موجودة على أرض مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي، والذي تم تنفيذه بتعاون استثماري مصري ياباني من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وأضاف أن توسعة المطار تعكس رؤية الدولة المصرية الطموحة لتلبية احتياجات النمو السريع في أعداد المسافرين، حيث تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 6 ملايين راكب سنويًا، مضيفًا أن المبنى الجديد يعد انطلاقه جديدة نحو مسار الاستدامة وباكورة واعدة لمنظومة المطارات المصرية الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والتوسعة التي تمت بالمطار تُواكب خطة الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتدفق السياحي لمنطقة الساحل الشمالي، ويعتمد المشروع على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مضيفًا أن المطار يضم أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية المتاحة في مجال المطارات عالميًا.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن تطوير مطار برج العرب الدولي يأتي في مقدمة المشروعات التنموية التي نفذتها الوزارة في ضوء خطتها الداعمة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية ورفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين؛ مما يزيد من إمكانيات وقدرات المطارات ويعزز من مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الفرص الاستثمارية والسياحية الواعدة لهذه المنطقة والتي ستزيد بشأنها من حجم حركة السياحة والسفر ومعدلات التشغيل المتوقعة خلال الفترة المقبلة من خلال تهيئة بنية تحتية متطورة وذات كفاءة عالية لمنظومة المطارات المصرية مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.

ومن جانبه، صرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن مطار برج العرب الدولي شهد مؤخرًا عمليات تطوير وتوسعة ‏شملت الانتهاء من تدشين مبنى ركاب جديد صديق للبيئة وهو أول مبنى من هذا النوع في مصر، بطاقة استيعابية تصل إلى 4 ملايين و800 ألف راكب، بالإضافة إلى عمليات التطوير التي تتم حاليًا لمبنى الركاب رقم (1) والذي تصل طاقته الاستيعابية الحالية إلى مليون و200 ألف راكب سنويًا.

وأشار إلى أن المبنى الجديد سيضع المطارات المصرية ‏على خارطة المطارات صديقة البيئة مما يدعم مواكبتها للتوجهات ‏العالمية نحو تدشين مطارات خضراء مستدامة لخفض الانبعاثات الكربونية؛ ويؤكد التزام إدارة ‏المطارات المصرية بمسئوليتها للحفاظ على البيئة وفقًا لاستراتيجية قطاع الطيران المدني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم من مكانة مطار برج العرب كمحور إقليمي للنقل الجوي في منطقة الإسكندرية.

ولفت إلى أن المبنى الجديد يعكس إصرارنا نحو استكمال مشاريع تطوير منظومة المطارات المصرية لزيادة معدلات التنمية في مختلف المحافظات والتي ترتكز على معايير الاستدامة بما يحقق كفاءة عالية لقطاع المطارات، تتواكب مع النمو المتزايد والمتوقع في حركة النقل الجوي.

كما أكد أن مبنى الركاب الجديد رقم (2) يُمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة البنية التحتية لمطاراتنا، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار لاستيعاب أعداد متزايدة من المسافرين، مما يدعم من مكانة مطار برج العرب كمحور إقليمي للنقل الجوي في منطقة الإسكندرية؛ مضيفًا أن توسعة المطار تعكس جهود الوزارة التنموية لتلبية النمو السريع في أعداد المسافرين والذي يشهده المطار.

كما أشاد بإمكانيات تصميم وتجهيز المبنى الذي تم على أحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية المتطورة ووفقًا لأعلى معايير العالمية، مع مراعاة الجوانب البيئية التي تضع المطار على مسار الاستدامة والتنمية الشاملة، من خلال تقنيات صديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة لترشيد استهلاك الطاقة، لافتًا أن المبنى الجديد يعكس الإصرار نحو استكمال مشاريع تطوير منظومة المطارات المصرية لزيادة معدلات التنمية في مختلف المحافظات والتي ترتكز على معايير الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يحقق كفاءة عالية لقطاع المطارات، تتواكب مع النمو المتزايد والمتوقع في حركة النقل الجوي.

وتضمنت الجولة تقديم عرض توضيحي من المهندس أحمد السيد، رئيس قطاع الهندسة المدنية والمعمارية بالشركة المصرية للمطارات، حيث تم استعراض إمكانيات مبنى الركاب الجديد رقم (2) بمطار برج العرب الدولي، وما تم فيه من أعمال تطوير وإنشاءات خلال الفترة الماضية؛ والتي ستساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة بالمطار.

وتم تصميم المبنى باستخدام أحدث التقنيات العالمية في جميع الأنظمة المستخدمة مع مراعاة جميع سبل الراحة للركاب والمرافقين ليتوائم مع المطارات العالمية، حيث تم إنشاء مبنى الركاب رقم (2) على مساحة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مسطح، وإنشاء ترماك جديد بمساحة 120 ألف متر مسطح ليسع 16 طائرة متوسطة الحجم، مما يعزز من قدرات المطار التشغيلية، وموقف سيارات يسع 1000 سيارة و51 ميني باص و15 أتوبيسًا، كما تم تجهيزه ليضم عدة مبان خدمية تشمل 3 محطات كهرباء، ومحطة معالجة مياه الصرف، وورشة صيانة لمعدات المطار، ومحطة رفع المياه، وخزان مياه.

أول مبنى صديق للبيئة في أفريقيا

تم مراعاة استراتيجيات التنمية المستدامة: (Zero Power (Consumption and Zero CO2 Emission Daytime، فضلًا عن وجود مساحات بالمبنى تعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED بما يسهم في توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث.

كما أن المبنى به منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية في مجال إنشاء المطارات على مستوى العالم، ويعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير 100% من احتياجات الكهرباء نهارًا، واستخدام نظام الإضاءة الصديق للبيئة LED Lighting Equipment، واستخدام نظام تكييف VRV صديق للبيئة لتقليل استهلاك الطاقة.

بالإضافة إلى تزويد المطار بأنظمة حديثة للإنذار ومكافحة الحرائق وأنظمة أمنية متطورة، وتم الاعتماد في تصميمه على الواجهات الزجاجية لسماح مرور الضوء بالنهار ومنع الحرارة والضوضاء، وتم تنفيذ أيضًا أعمال السقف الداخلي بنظام المانع للضوضاء.

وتشمل المكونات الرئيسية للمبنى الجديد رقم (2) عدد 40 كاونترًا لـ Check-In 20 و20 كاونترًا للجوازات بصالة السفر و20 كاونترًا للجوازات بصالة الوصول و5 سيور للحقائب بصالة الوصول.

ويحتوي المطار على قرية للبضائع تسع طاقاتها 10 آلاف طن سنويًا من البضائع، إلى جانب تزويده بغرفة حديثة لمراقبة الكاميرات تغطي كل المواقع الموجودة بالمبنى، ومنظومة سيور حقائب متطورة تحتوي على عدد جهازين CTX وهو نظام متطور لنقل حقائب الركاب بشكل أكثر أمانًا وتقدمًا.

وتم تخصيص منطقة لانتظار الركاب المستقبلين والمودعين تقع على مساحة 600 متر طول، و26 متر عرض، بما يوفر سُبل الراحة للركاب وتوفير أماكن للكافتيريات والمطاعم وأماكن تجارية لتقديم الخدمات اللازمة لهم.