محافظ القاهرة يستقبل محافظ العاصمة اليابانية طوكيو

كتب- محمد نصار:

التقى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، محافظ العاصمة اليابانية طوكيو، كويكي يوركي، والوفد المرافق لها في إطار مشاركتهما في فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي.

وأكد محافظ القاهرة، أن علاقات الصداقة والأخوة بين الشعبين المصري والياباني ممتدة وعميقة، لأنهما من الشعوب ذات التاريخ والحضارة، مشيرًا إلى أن علاقات الصداقة والأخوة بين اليابان ومصر تتميز بالقوة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن علاقات التآخي والصداقة والتعاون بين محافظة القاهرة ومحافظة طوكيو تمتد إلى مايقرب من 34 عامًا منذ توقيع اتفاقية الصداقة والتآخي بين المحافظتين في 23 أكتوبر 1990 حيث يجمع القاهرة وطوكيو الكثير من التشابه فهما من أكبر وأهم مدن العالم وكلتاهما من المدن التي تجمع بين التاريخ والحضارة العريقة وبين التقدم والتطور والمدنية الحديثة وتتشاركان في التحديات.

من جانبها، أكدت كويكي يوركي، عمق العلاقات التي تربط القاهرة وطوكيو، معربة عن رغبتها في زيادة تنشيط التبادلات والتعاون بين المدينتين خاصة بمجالات التعليم والتبادلات الطلابية بين المدارس في القاهرة وطوكيو.

كما وجهت محافظ طوكيو، الدعوة لمحافظ القاهرة لحضور مؤتمر سوشي تك، الذي سيعقد خلال مايو المقبل حول الشركات الكبرى الناشئة بحضور كبار المسئولين من القارات الخمس.