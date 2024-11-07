الـ 5 نجوم بـ 80 ألف جنيه.. أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 1446 هجرية الموافق 2025.

وقال "وحيد" في تصريحات أدلى بها إلى مصراوي، اليوم الخميس، إن أسعار جدية حجز برامج الحج الاقتصادي تبلغ 30100 جنيه.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار جدية حجز برامج الحج الخمس نجوم تبلغ 80100 جنيه.

ومن المقرر أن تصدر وزارة السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج 2025 خلال الأيام المقبلة.