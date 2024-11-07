محافظ الجيزة: انطلاق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية دور المؤسسات الدينية في معالجة القضايا المجتمعية ونشر الوعي بين المواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله عددًا من الأئمة والوعاظ المشاركين في القافلة الدعوية الموجهة إلى مركز الواحات البحرية، والتي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وخدمة أهالي المركز.

وأشار "النجار" إلى أن القوافل الدعوية تلعب دورًا مهمًا في التصدي للظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع، وتعمل على بث روح الوحدة الوطنية وتعزيز المنهج الأزهرى الوسطي القائم على احترام التعددية الدينية والفكرية.

وأضاف أن مثل هذه المبادرات تساعد في تنفيذ رؤية القيادة السياسية بشأن القضايا المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

كما وجه النجار رئيس مركز الواحات البحرية بتقديم الدعم اللازم للقافلة وتسهيل مهام عملها لضمان استفادة المواطنين.

من جانبه، أكد الشيخ أحمد الناجي، مدير عام منطقة وعظ الجيزة، أن القافلة الدعوية التي تضم 10 من أكفأ وعاظ منطقة الجيزة الأزهرية ستبدأ أعمالها في الواحات البحرية اليوم وتستمر لمدة يومين.

وتشمل القافلة زيارة المساجد والأماكن العامة ومراكز الشباب، حيث ستقوم بالرد على استفسارات المواطنين الدينية وتقديم الفكر الأزهري الوسطي.

أعمال القافلة الدعوية في مركز الواحات البحرية المكونة من 10 من أكفأ وعاظ إدارة الوعظ بمنطقة الجيزة الأزهرية، ستبدأ أعمالها من اليوم وتستمر على مدار يومين، حيث ستطوف المساجد و الأماكن العامة ومراكز الشباب لنشر الفكر الأزهري الدعوي الوسطي، والرد على فتاوى المواطنين واستفساراتهم الدينية في كافة شئون حياتهم.