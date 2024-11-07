تخفيض ساعات العمل لهذه الفئة في قانون العمل الجديد - تفاصيل

كتب- نشأت علي:

كشفت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ملامح مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى معالجة سلبيات القانون القديم وتوفير مزيد من الحماية للعمال.

ومن أبرز التعديلات التي تم الموافقة عليها في هذا القانون:

إجازة الوضع:

- تم منح العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.

- تُمنح الإجازة مدفوعة الأجر، شريطة تقديم شهادة طبية تحدد تاريخ الوضع.

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل:

- تم الموافقة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

- يُحظر تشغيل الحامل لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

حظر الفصل أثناء إجازة الوضع:

- تم حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

إجازة لرعاية الطفل:

- منحت اللجنة العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملًا أو أكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، على أن لا تحصل عليها أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، بشرط مرور عام على وجودها في المنشأة.

حق إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل:

- للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو الحمل أو الوضع.

حظر تشغيل الأطفال:

- حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 سنة، ولكن سمح بتدريبهم اعتبارًا من سن 14 عامًا، بشرط ألا يؤثر ذلك على استكمال تعليمهم.

هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة وحمايتها أثناء فترة الحمل والإنجاب، كما توفر بيئة عمل أكثر عدلاً ومتوازنة للأمهات.