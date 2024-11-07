عصام عبد الفتاح ينسحب من "نجوم الرياضة والتحكيم" بسبب التسريب الصوتي

كتب- محمد أبو بكر:

انسحب عصام عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، من جروب "نجوم الرياضة والتحكيم والإعلام" على تطبيق "واتساب"، وذلك احتجاجًا على التسريب الصوتي للحكم محمد عادل الذي تم تداوله بشكل واسع في الساعات الأخيرة.

وقد عبر "عبد الفتاح" عن غضبه من هذا التسريب في رسالة وجهها لأعضاء الجروب، متهما الإعلام بـ "الفاسد" والكذب، مما أثر على سمعة كرة القدم.

وقال "عبد الفتاح" في رسالته: ممنوع حسب الفيفا، والاتحاد الإنجليزي يأخذ إذن من الفيفا بعرض بعض الحالات الجدلية، لكننا هنا نتحدث عن حالة وصلت إلى النيابة العامة ويجب أن يعلم الرأي العام كله".

وأضاف للجروب الذي يضم 600 عضو: ضيعتم الدنيا بالإعلام الفاسد بالكذب والضلال وضيعتوا كل حاجة في كرة القدم.

كما أشار إلى أن قلة من المتعصبين في الجروب هم الذين ساهموا في تفاقم الأزمة: اسمحوا لي بالخروج من هذا الجروب، ولا يشرفني أن أكون مع ناس مش فاهمة حاجة، مش كلكم طبعًا، ولكن المتعصبين من الموجودين بالجروب وهذه قلة قليلة.