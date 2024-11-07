يوم حزين.. وفاة صائدي الدبابات والطائرات بحرب أكتوبر 1973

كتب- عمرو صالح:

فقدت مصر اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024، اثنين من أبنائها الذين سجلوا أسماءهم بحروف من نور في قوائم الأبطال والنصر، وهما محمد المصري المعروف بصائد الدبابات، وزغلول وهبة، صائد الطائرات.

وفاة محمد المصري صائد الدبابات في حرب أكتوبر

أعلن هشام المصري، نجل الراحل محمد المصري، صباح اليوم، وفاة والده، مطالبًا أصدقائه ومحبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

لُقب "المصري" بـ "صائد الدبابات" في حرب أكتوبر بعد قيامه بتدمير 27 دبابة للعدو الإسرائيلي، إذ كان موكلًا إليه مهمتين، صد هجوم العدو المفاجئ أثناء العبور والاقتحام، والعمل خلف خطوط العدو.

وأطلق محمد المصري، أول صاروخ في الحرب وعمره وقتها 23 عامًا ليدمر دبابة العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، والذي طلب أن يراه فور وقوعه في الأسر إذ أراد أن يرى الجندي الذي دمر دبابته فقام وأدى التحية العسكرية له.

وفاة زغلول وهبة صائد الطائرات

لم تمر ساعات على وفاة "المصري"، لتعلن أسرة زغلول وهبة صائد الطائرات بحرب أكتوبر 1973، وفاته بعد صراع مع المرض.

"وهبة" تمكن من إسقاط طائرتين من نوع "سكاي هوك" للعدو، وذلك خلال حرب أكتوبر المجيدة.

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