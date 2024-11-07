اليوم.. محافظة القاهرة تنظم احتفالية للمشاركين بالمنتدى الحضري العالمي بالقلعة

كتب- محمد نصار:

يشهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الاحتفالية التي تنظمها المحافظة للمشاركين بالمنتدى الحضري العالمي بساحة الحرملك أمام المتحف الحربي بالقلعة ابتداءً من الساعة 7 مساء اليوم، ضمن فعاليات المدينة المقامة على هامش استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي.

وتشمل الاحتفالية عروض فنية لفرقتي النيل، وبورسعيد للفنون الشعبية، وأوركسترا، وكورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.