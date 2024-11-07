عروض الجمعة البيضاء والبلاك فرايدي.. تحذيرات من جهاز حماية المستهلك

كتب- محمد أبو بكر:

حذر جهاز حماية المستهلك، من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والاشتراك في أي مسابقات إلا بعد التأكد من إخطار جهاز حماية المستهلك، خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، مهيبًا بالتُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك.

وقال جهاز حماية المستهلك، بحسب بيانه، الخميس، إنه في حالة رغبة المستهلك في الاشتراك بأي مسابقات، يرجى التأكد من الشروط الآتية:

- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من وجود رقم إخطار الجهاز في الإعلان "هذه المسابقة تمت بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2024"، وذلك تطبيقًا لنص المادة 14 من قانون حماية المستهلك والتي نصت علي عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.

وفي حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيهن، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وأوضح جهاز حماية المستهلك، أنه للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجي التواصل وذلك من خلال الوسائل التالية:

- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.

- إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - آبل ستور.

- إرسال الشكوي عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/

- إرسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/

- إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري "

- التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.