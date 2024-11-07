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وفاة زغلول وهبة صائد الطائرات بحرب أكتوبر 1973

01:10 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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كتب- عمرو صالح:

أعلنت أسرة زعلول وهبة، صائد الطائرات في حرب أكتوبر 1973، عن وفاته صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

وأوضحت الأسرة، أن صلاة الجنازة بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية الساعة 2 عصرًا، والدفنة بعد الصلاة بمقابر الأسرة بالشموت والعزاء بقاعة المطرانية بجوار مستشفى الراعي الصالح الساعة 6 مساءً.

يشار إلى أن الراحل زغلول وهبة تمكن من إسقاط طائرتين من نوع "سكاي هوك" للعدو، ليسجل اسمه وسط الأبطال الخالدين الذين حققوا أقوى الانتصارات والتي تدرس حتى اليوم بكليات العالم وتؤكد بسالة وجسارة المقاتل المصري.

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