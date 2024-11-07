وزير التنمية المحلية الليبيري: نتطلع للاستفادة من تجربة القاهرة في الطرق والبنية التحتية

كتب- محمد نصار:

التقى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مساعد وزير التنمية المحلية بدولة ليبيريا، مايك كاليلو إبراهيم، في إطار مشاركته في اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي.

وأشاد مساعد وزير التنمية المحلية بدولة ليبيريا، بالتطور الحضري والثقافي بالقاهرة وتطلع بلاده إلى الاستفادة، ونقل خبرات محافظة القاهرة في الإدارة المحلية وتطوير البنية التحتية وتخطيط المدن والطرق إلى دولة ليبيريا.

وأكد محافظ القاهرة، عمق العلاقات التي تربط مصر بدول القارة الإفريقية إيمانًا منها بالدور المهم الذي تمثله، مشيرًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توطيد هذه العلاقات.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لتعزيز التعاون مع جميع المدن الأفريقية، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم الدعم للمدن في دولة ليبريا في مجال التدريب على الإدارة المحلية وتخطيط المدن ورفع كفاءة البنية التحتية.