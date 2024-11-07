النائب ثروت سويلم يطالب بتشكيل لجنة فرعية لمناقشة تعديلات قانون الرياضة

كتب- نشأت علي:

أعرب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، عن تقديره للجهود التي بذلها البرلمان في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل إنجازًا عظيمًا بعدما مر عليه نحو 75 عامًا.

وأشاد "سويلم" بالإجراءات التي تم اتباعها لمناقشة هذا القانون، حيث تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وذلك قبل عرضه على اللجنة الدستورية، تزامنًا مع نقاشات موسعة في اللجنة التشريعية.

كما أشار إلى أهمية هذا القانون في تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري.

وفي نفس السياق، طالب "سويلم" بمناقشة تعديلات قانون الرياضة وفق نفس الآلية التي تم بها مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وذلك من خلال تشكيل لجنة فرعية تضم عددًا من النواب المتخصصين لمناقشة التعديلات، تمهيدًا لعرضها على لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.

وأكد أن هذه الآلية ستساهم في ظهور التعديلات بشكل مميز، كما حدث مع قانون الإجراءات الجنائية الذي تم العمل عليه بعناية واهتمام.

وأوضح "سويلم" أن تشكيل اللجنة الفرعية لمناقشة التعديلات سيساهم في تقديم حلول فعّالة للقضايا المتعلقة بالرياضة في مصر، مشددًا على أهمية أن تتم المناقشات بشكل يعكس التوجهات الوطنية في تطوير القطاع الرياضي.