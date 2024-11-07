دمر دبابة عساف ياجوري.. أبرز المعلومات عن صائد الدبابات محمد المصري - صور

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كتب- عمرو صالح:

توفي محمد المصري صباح اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، وقد تم تشييع جثمانه من مسقط رأسه بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

وفيما يلي ينشر موقع "مصراوي"، أبرز المعلومات عن البطل الراحل محمد المصري:

1- التحاقه بالجيش

انضم محمد المصري للجيش في سبتمبر 1969، حيث بدأ خدمته في سلاح الصاعقة، ثم انتقل إلى سلاح المظلات بعد عامين.

2- المشاركة في عبور قناة السويس

كان من ضمن الموجة الأولى التي عبرت قناة السويس تحت غطاء نيران المدفعية والقوات الجوية.

3- مهامه في الحرب

كانت مهمته في الحرب تتمثل في صد هجوم العدو المفاجئ أثناء العبور، بالإضافة إلى العمل خلف خطوط العدو.

4- إطلاق أول صاروخ

في عمر 23 عامًا، أطلق محمد المصري أول صاروخ في حرب أكتوبر، وحقق نجاحًا كبيرًا في تدمير 27 دبابة إسرائيلية، مما جعله يُلقب بـ "صائد الدبابات".

5- تدمير دبابة عساف ياجوري

اشتهر بتدمير دبابة العقيد الإسرائيلي عساف ياجورى، الذي طلب لقاء الجندي الذي دمر دبابته بعد أن وقع في الأسر، حيث قام محمد المصري بأداء التحية العسكرية له.

6- تكريمه من الرئيس السيسي

تم تكريمه في أكتوبر الماضي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الأربعين للقوات المسلحة.

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