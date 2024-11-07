22 صورة ترصد تطورات إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، أحدث تصوير لأعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يعد أحد المشاريع الحيوية والمهمة في مصر.

ويتراوح طول هذه المرحلة من المترو إلى 19 كم، وتضم 17 محطة، ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" الواقعة بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بالمتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية وشارع الهرم حتى محطة الجيزة.

المشروع يحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ويعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو، حيث يتقاطع مع الخط الأول للمترو. في النهاية، تنتهي المرحلة الأولى في محطة الفسطاط، مما يربط القاهرة بالجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

ويشكل الخط الرابع شريان حياة جديد، وسيعمل على تسهيل التنقل بين المناطق المختلفة، مما يعكس الجهد الكبير والمستمر الذي يبذله المصريون في تنفيذ هذه المشاريع الضخمة.