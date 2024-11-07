الرابط والتخصصات.. وظائف خالية ببيت الزكاة والصدقات المصري

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، عن حاجته لشغل بعض الوظائف الشاغرة من المقيمين بمحافظتي "القاهرة والجيزة".

وجاءت الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

- باحث اجتماعي (مؤهل عالي مناسب).

- باحث قانوني (ليسانس حقوق أو شريعة وقانون).

- محاسب مالي (بكالوريوس تجارة).

شروط التقديم:

- (جامعات حكومية فقط)

- الوظيفة المعلنة في المقر الرئيسي لبيت الزكاة والصدقات بحرم مشيخة الأزهر الشريف- صلاح سالم- الدراسة.

- سنوات خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها.

- أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة) طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية في تاريخ الإعلان.

- على المتقدم للوظيفة إجادة التعامل مع الحاسب الآلي واجتياز الاختبارات اللازمة المؤهلة للوظيفة.

- على الراغبين في التقدم للوظائف المعلن عنها إرسال السيرة الذاتية على الموقع الرسمي لبيت الزكاة مع ضرورة الالتزام بإدراج الوظيفة المعلن عنها، ولن يلتفت إلي أي طلبات ترد بالبريد أو تسلم باليد.

- يتم التواصل مع المرشحين تليفونيًا لتحديد موعد المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي بالقاهرة بمقر الأزهر الشريف.

- يتم التقدم بالسيرة الذاتية خلال الفترة من 2024/11/5 وحتى نهاية عمل يوم 2024/11/12، عبر الرابط التالي:

https://baitzakat.org.eg/careers/