وفاة محمد المصري صائد الدبابات في حرب أكتوبر

كتب- عمرو صالح:

تُوفي صباح اليوم الجندي محمد إبراهيم المصري، الحاصل على وسام نجمة سيناء وأحد أبطال حرب أكتوبر المعروف باسم "صائد الدبابات".

وأعلن هشام المصري، نجل الراحل، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك وفاة والده، داعيًا أصدقائه ومحبيه للدعاء له.

وكتب هشام في منشوره: "البقاء والدوام لله وحده، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم والدي البطل محمد المصري صائد الدبابات".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم محمد المصري، في أكتوبر الماضي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.



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