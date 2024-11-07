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"إحذر من صور القمار".. "الأوقاف" تجري تعديلًا على موضوع خطبة الجمعة

11:34 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

وزارة الأوقاف المصرية

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أجرت وزارة الأوقاف، تعديلا على موضوع خطبة الجمعة غدا والذي كان محددا مسبقا بـ "وجعلنا من الماء كل شئ حي".

وأجرت وزارة الأوقاف، تعديلا على موضوع الخطبة ليكون الموضوع الجديد هو "حافظ على كل قطرة ماء .. واحذر من القمار بكل صوره".

وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد من خلال هذه الخطبة هو التنبيه إلى ضرورة الحفاظ على كل قطرة ماء، والتحذير البالغ من هدر الماء والتفريط فيه، والنهي المشدد عن المقامرة المادية والإلكترونية.

وينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة غدا، القارئ الدكتور أحمد نعينع، ويلقي الخطبة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء حول "حافظ على كل قطرة ماء .. واحذر من القمار بكل صوره".

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة وجعلنا من الماء كل شئ حي
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