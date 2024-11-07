"الرعاية الصحية" تبحث مع وفد الشركات الصينية تشغيل المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية



كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور حاتم الورداني، رئيس شركة أسترازينيكا مصر، ووفد من تجمع الشركات الصينية المتخصصة في الحلول الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في مقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خلال اللقاء، تم استعراض سبل التعاون المشترك بين هيئة الرعاية الصحية والشركات الصينية في مجالات متعددة، من بينها التشخيص الرقمي للأورام، الاختبارات الجينية، الكشف المبكر عن الأمراض، فحوصات القرنية لمرضى السكري، ودعم رقمنة نظم الأشعة والمعامل، إلى جانب تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات الصحية.

وأوضح الدكتور السبكي أن الاجتماع تناول أيضاً بحث سبل التعاون لدعم تجهيز وتشغيل المستشفى الافتراضي التابع للهيئة في محافظة الإسماعيلية، بالشراكة مع شركة أسترازينيكا مصر. كما تمت مناقشة دعم إنشاء مركز للابتكار (Innovation Hub) يركز على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأشار السبكي إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز العلاقات المصرية الصينية ضمن إطار تجمع البريكس، لتحقيق شراكة صحية واستثمارية مستدامة، مشددًا على أن السوق المصري يمثل بيئة واعدة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.

كما أكد على أهمية تحقيق ثلاثة محاور رئيسية لضمان نجاح الاستثمارات وهي: "الجودة" و"الاعتماد" و"الأمان"، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ونوه إلى الدور الكبير الذي تلعبه تقنيات الصحة الرقمية في دعم كفاءة الرعاية الصحية وتطويرها.

من جانبه، أعرب الدكتور حاتم الورداني، رئيس شركة أسترازينيكا مصر، عن تقديره لهذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر.

وأضاف أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تحسين حياة المرضى وتقديم حلول طبية مبتكرة تسهم في دعم جودة الرعاية الصحية.

بدوره، عبّر شين شاندلر، رئيس تجمع الشركات الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية، عن تقديره للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في مصر، مشيراً إلى الفرص الواعدة التي توفرها الهيئة بفضل خبراتها التكنولوجية وإنجازاتها في مجال رقمنة القطاع الصحي، والتي يمكن البناء عليها لتعزيز أفق التعاون المستقبلي.

حضر اللقاء من هيئة الرعاية الصحية عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، واللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للطب الاتصالي والتكنولوجيا الصحية ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، والدكتور محمد شعبان، مدير إدارة التقييم والمتابعة، والدكتورة هبة عبدالعزيز، المشرف العام التقني على وحدات التطبيب عن بُعد، والدكتورة رضوى عبدالعظيم، مسؤولة ملف الأورام بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة نشوى جودة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.