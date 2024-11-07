طقس الساعات المقبلة.. أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 27 مئوية

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، إن آخر صور بالأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (مطروح).

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن باقي الأنحاء تشهد اليوم استقرارًا في الأحوال الجوية.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.