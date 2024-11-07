وزيرا البيئة والشباب يناقشان استعدادات مشاركة مصر في مفاوضات مؤتمر المناخ Cop29



كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لقاءً مع أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي البيئة والخارجية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة في مصر.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية لبحث آليات المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29، المزمع عقده نوفمبر الجاري بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.

وفي مستهل الاجتماع، وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وفريقه المعاون على الجهد المبذول من أجل دمج الشباب بقضية تغير المناخ، مؤكدة استمرار الأنشطة وتكثيفها للحفاظ عل الزخم المجتمعي بقضايا البيئة وتغير المناخ والذي تم تحقيقه خلال مؤتمر المناخ COP27.

وأعربت ياسمين فؤاد، عن فخرها وتقديرها للأنشطة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للشباب والمناخ كمفوضين لقضايا المناخ في كل المحافل على المستوى الوطني والدولي وتحمسهم لبذل مزبد من الجهد في هذا الملف، مشيرة إلى أهمية التكامل والتنسيق والعمل المشترك بين الطرفين للمشاركة بمؤتمر المناخ cop29، بالشكل الإيجابي الذي يضمن ظهور شباب مصر بشكل مشرف، خاصة وأن مصر تتولى من خلال وزيرة البيئة مسؤولية تسهيل مفاوضات تمويل المناخ وهي مسؤولية كبيرة فهذا المؤتمر يسمى "مؤتمر التمويل".

وخلال الاجتماع، استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى الأنشطة والأدوار التي سيقوم بها أعضاء اللجنة في قمة المناخ cop29، حيث قام كل منهم بشرح الملف الذي يتولى مسئوليته في المؤتمر من موضوعات التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار وسوق الكربون وملف تمويل المناخ وآخر مستجدات تلك الموضوعات، حيث وضحت بعض المعلومات الخاصة بقضايا المناخ.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تبنت فكرة إطلاق السوق الطوعي للكربون من خلال البورصة المصرية للتيسير على الشركات التي تحقق خفضًا في انبعاثاتها إمكانية الاستفاده اقتصاديًا من هذا الخفض، لافتة إلى أن مفاوضات المناخ ستتناول بحث تطوير سوق الكربون للاستفادة منه في ملف تمويل المناخ والذي يقوم في الأساس على الموزانات العامة للدول المتقدمة لتفي باحتباجات الدول النامية في قضايا المناخ، مع حشد بعض التمويل من القطاع الخاص.

كما استعرضت وزيرة البيئة أهم مستجدات الموقف التفاوضي لمصر وتوضيحه لشباب المفاوضين، مؤكدة أن مصر تعمل حاليًا على التحضير لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيًا لتقديمها خلال شهر فبراير المقبل، وذلك لارتباطها بشكل وثيق بقضية تمويل المناخ، موضحة أن خطة المساهمات تتضمن تعهداتها وإجراءاتها المخطط لها للتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، موضحة أن الخطة تشمل حاليًا 3 قطاعات: الكهرباء والنقل والبترول، وجار دراسة إدراج قطاعات أخرى.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تعمل حاليًا على الانتهاء من خطة التكيف الوطنية NAP على أن يتم الانتهاء منها أواخر عام 2025، مشيرة إلى أنها خطة استراتيجية تعدها الدول خاصة النامية منها، للتكيف مع آثار تغير المناخ والتقليل من أضراره المحتملة على المجتمعات والاقتصاديات، لافتة إلى أنها تعد واحدة من أهم نقاط التفاوض في مفاوضات تمويل المناخ، فمن الضروري أن يكون للتكيف الجزء الأكبر من التمويل من الموازنات العامة للدول المتقدمة.

ومن جانبه، توجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر لوزيرة البيئة والفريق المعاون من الشباب والرياضة على الجهد المبذول من أجل دمج الشباب بقضية تغير المناخ على المستوى الوطني والتحضير لمؤتمر cop29 في أذربيجان والمشاركة بفريق وفد المفاوضات المصري.

وقال وزير الشباب والرياضة للمندوبين الشباب: الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وضعت تأهيل الشباب وتمكينهم على رأس الأولويات، فتواجد الشباب هو تتويج لجهود كثيرة خلال السنوات الأخيرة وضعت الشباب في مقدمة خريطة الأولويات.

وجدد وزير الشباب والرياضة، تأكيده على التكامل والتنسيق الكامل والعمل المشترك والبناء مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وبخاصة وزارة البيئة في ملف مؤتمرات المناخ، مؤكدًا ضرورة استفادة وفد الشباب من هذه الفرصة غير المسبوقة والاجتهاد لاكتساب المزيد من الخبرة لدعم جهود وطنهم في كل الموضوعات محل التفاوض.

كما اتفق الوزيران، على ضرورة التنسيق والعمل لإنشاء اتحاد وطني للشباب والمناخ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وإعداد حزمة تمويلية للاتحاد، وسيتم التنسيق لمناقشة هيكل هذا الاتحاد الوطني وتمويله والإجراءات القانونية في هذا الشأن، حيث تم تشكيل الجمعية العامة للاتحاد بالتنسيق بين وزارتي البيئة والشباب والرياضة من أجل استمرار الدعم لشباب جدد والعمل على تزويدهم بالحقائق والمعلومات الفنية عن قضية تغير المناخ، تمهيدًا لإشهار الاتحاد الوطني رسميًا عقب مؤتمر المناخ cop29 وعودة الشباب.