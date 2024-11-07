بينها مشيخة الأزهر.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة في هذا التوقيت

كتب- محمد نصار:



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (شارع الشيخ صالح الجعفري - مستشفى القاهرة الفاطمية - شارع المنصورية حتى قسم الجمالية - معسكر الأمن المركزي والعمليات الخاصة - قطاع الدراسة للأمن المركزي بشارع صلاح سالم - دار الإفتاء ومشيخة الأزهر - شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين - كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الأزهر - مستشفى الحسين الجامعي - منطقة منشية ناصر).



وقالت الشركة، في بيان قبل قليل، إن ذلك يأتي نظرًا لقيامها بأعمال تغيير محابس سحب وطرد طلمبات رافع الدراسة.

ويكون قطع المياه عن المناطق المذكورة اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 9-11-2024 وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم ولمدة 5 ساعات.

وتهيب الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



ودفعت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.