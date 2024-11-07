كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7 -11-2024، على أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان للهيئة، فإنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7 -11-2024، مائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.