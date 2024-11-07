نشرة التوك شو| أصداء فوز ترامب برئاسة أمريكا وتفاصيل جديدة حول زيارة وفد صندوق النقد لمصر
كتبت- داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.
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