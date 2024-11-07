حدث ليلا| السيسي يجري اتصالًا بـ "ترامب" وموعد تطبيق قانون المعاش المبكر لمواليد الثمانينات

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

عُقدت اليوم الأربعاء ندوة تثقيفية في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، سلطت الضوء على مسيرة العلامة الشيخ محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي، بمشاركة مجموعة من الطلاب الليبيين الدارسين في مصر

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير 225 فرصة عمل للشباب أبناء محافظة القليوبية بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد، ومديرية العمل بالقليوبية، وشركة عبور لاند للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى أمام كارفور العبور

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن شخصية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحب أن تكون محبوبة ولا تنزعج أن تكون مكروهة، وترامب نموذج العزيمة والإرادة ونموذج ناجح جدًا في صناعة مسار للأمام، قائلا: "عودة ترامب للبيت الأبيض أشبه بطريقة هوليوديه سينمائية.. رجوع المنتقم".

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التموينية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالأسواق، ومراقبة وضبط عملية تداول السلع، والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 7 نوفمبر 2024 على معظم أنحاء البلاد

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على استشارة متصلة تسأل عن حقها في إكمال تعليمها بعد الزواج، أن من حق المرأة أن تكمل تعليمها إذا كان ذلك في مصلحتها

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، بالرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكداً تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس "ترامب" في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع

استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أولوف سكوج - الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.

كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، موعد تطبيق قانون المعاش المبكر على مواليد الثمانينات.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، والوفد المرافق له.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً مع جان بيير إمباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.