حدث ليلا| السيسي يجري اتصالًا بـ "ترامب" وموعد تطبيق قانون المعاش المبكر لمواليد الثمانينات
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
"الأعلى للشؤون الإسلامية" يستعرض مسيرة محمد الطرابلسي مفتي ليبيا الأسبق
عُقدت اليوم الأربعاء ندوة تثقيفية في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، سلطت الضوء على مسيرة العلامة الشيخ محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي، بمشاركة مجموعة من الطلاب الليبيين الدارسين في مصر
رواتب مجزية وتأمينات.. وظائف جديدة بمحافظة القليوبية
أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير 225 فرصة عمل للشباب أبناء محافظة القليوبية بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد، ومديرية العمل بالقليوبية، وشركة عبور لاند للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى أمام كارفور العبور
إبراهيم عيسى يكشف سبب فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن شخصية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحب أن تكون محبوبة ولا تنزعج أن تكون مكروهة، وترامب نموذج العزيمة والإرادة ونموذج ناجح جدًا في صناعة مسار للأمام، قائلا: "عودة ترامب للبيت الأبيض أشبه بطريقة هوليوديه سينمائية.. رجوع المنتقم".
وزير التموين لـ"مديرى المديريات": تقارير دورية حول حركة الأسواق وتوافر السلع
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التموينية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالأسواق، ومراقبة وضبط عملية تداول السلع، والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق.
برودة في هذه الأوقات.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 7 نوفمبر 2024 على معظم أنحاء البلاد
أيهما أولى للزوجة "استكمال تعليمها أم مراعاة أسرتها؟".. أمين الفتوى يكشف مفاجأة
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على استشارة متصلة تسأل عن حقها في إكمال تعليمها بعد الزواج، أن من حق المرأة أن تكمل تعليمها إذا كان ذلك في مصلحتها
الرئيس السيسي يجري اتصالًا بـ "ترامب" بعد فوزه برئاسة أمريكا.. ماذا دار بينهما؟
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، بالرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكداً تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس "ترامب" في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع
رئيس "حقوق الإنسان" بالبرلمان يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي
استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أولوف سكوج - الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
امتيازات خاصة.. موعد تطبيق قانون المعاش المبكر لمواليد الثمانينات
كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، موعد تطبيق قانون المعاش المبكر على مواليد الثمانينات.
البابا تواضروس يستقبل رئيس إستونيا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، والوفد المرافق له.
وزيرة التنمية المحلية تلتقي سكرتير منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً مع جان بيير إمباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
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