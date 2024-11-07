كيف يمكن التحول من الدعم العيني إلى النقدي؟.. عضو أمناء الحوار الوطني يوضح

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن قضية الدعم ومباحثات تحويله من عيني إلى نقدي تعد أخطر موضوع سيعرض على طاولة الحوار الوطني نظرا لأنه يمس حياة المجتمع بأكمله.

وأوضح عبدالخالق في حوارمع مصراوي، ينشرلاحقا، أن التحول من العيني لنقدي يتطلب عدة شروط يجب توافرها، وهي تحديد الفئات التي تستحق الدعم بشكل واضح وشفاف خاصة مع وجود أفراد تستحق الدعم ولا تملك آليات الحصول عليه ويوجد أيضا أفراد لا يستحقون الدعم مع ذلك يحصلون عليه فالأمر يحتاج لإعادة نظر وبذل المزيد من الجهد بهذه النقطة.

وتابع: بالإضافة إلى ضمان وجود آلية لوصول الدعم النقدي للمستحقين حيث أنه حال تطبيقه سيتم الإعتماد على النظام الإلكتروني في الحصول عليه فيجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن تلك المسألة بها مركز للشكاوى عالي التقنية ويسرع في حل أي مشكلة قد يتعرض لها المواطن.

ولفت عبد الخالق إلى ضرورة ضمان السيطرة على أسعار السلع وعدم زيادتها وآلية التعامل مع المبلغ الذي يتم صرفه للمواطن حال ارتفاع معدلات التضخم " لأن ما ينفعش ان المبلغ يكون ثابت و معدلات التضخم بترتفع".

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