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حملة للكشف المُبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية لموظفات "التعليم العالي"

04:01 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

حملة للكشف المُبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير الس

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كتب- عمر صبري:

نَظمت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حملة للكشف المُبكر عن مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية (مرض السكر - فيروس C - ضغط الدم).

يأتي ذلك تفعيلًا لمُبادرة رئيس الجمهورية «صحة المرأة»، لدعم صحة المرأة المصرية، والاطمئنان على صحة السيدات الموظفات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشرف الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة، وهالة الأمين رئيس وحدة تكافؤ الفرص على الحملة التي استمرت فعالياتها لمدة 5 أيام، حيث تم الكشف على 188 سيدة من الموظفات بالوزارة، كما تم عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة لهن.

وأعربت موظفات بالوزارة عن سعادتهن بالمُبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية وتنفيذها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للاطمئنان على صحتهن من مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية.

وزارة الصحة والسكان وحدة تكافؤ الفرص سرطان الثدي الأمراض غير السارية وزارة التعليم العالي مرض السكر فيروس C ضغط الدم
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