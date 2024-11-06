"المصريين الأحرار": الانتخابات الأمريكية أكدت أن الاقتصاد من أولويات الشعب الأمريكي

كتب-عمرو صالح:

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات الأمريكية أظهرت أن الاقتصاد أصبح الشاغل الأول في أولويات الشعب الأمريكي.

وقال "خليل" في بيان صادر عن حزب المصريين الأحرار، إن فوز ترامب بالرئاسة والجمهوريين بأغلبية الشيوخ مع احتفاظهم بأغلبية النواب سوف يمنح الرئيس الحالي تنفيذ برنامجه بشكل سلسل؛ وتعزيز قدرته على إتخاذ القرارات الحاسمة وإجراء التغييرات المطلوبة.

وتناول "خليل"في تصريحاته، تأثير فوز ترامب على السياسة الخارجية، والذي يمكن أن يركز على وقف الحروب في الشرق الأوسط، في إشارة إلى خطابه بعد الفوز الذي أكد فيه عزمه على حل القضايا الإقليمية، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والصراع في غزة ولبنان.

وأضاف أن ترامب أبدى رغبته في تفعيل دور دبلوماسي أكبر، بما في ذلك دعم العلاقات مع روسيا ومن المتوقع أن يكون هناك مؤشرات لوجود صراع تجاري مع الصين، ومنها مؤشرات رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بنسبة تصل إلى 60%.

وفيما يخص (الناتو)، أكد خليل أن ترامب قد يضغط لتقليص التمويل الأمريكي للحلف، بسبب عدم تحمل الولايات المتحدة للمصاريف الباهظة المرتبطة به، رغم التهنئة التي تلقاها من أمين عام الناتو.

أما على الصعيد الاقتصادي الداخلي، فقد أشار "خليل" إلى أن ترامب سيعمل على تقليل العجز وتخفيض معدلات التضخم، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة على الدولار في البنك الفيدرالي.

وتوقع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن فوز ترامب سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات في الشرق الأوسط بالإيجاب، وطبقا لحديثه فإنه سيركز على التنمية الاقتصادية داخل الولايات المتحدة؛ والبدء في الاعتماد على احتياطي النفط الهائل في أمريكا مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.

واستطرد:" بناءً على خطاب الانتصار للرئيس ترامب سوف يعمل على إنهاء الحروب الروسية الأوكرانية، مما سيؤثر على أسعار الحبوب؛ وكذا إنهاء حروب الشرق مما سيكون لها أثرها إيجابي على حركة الملاحة في البحر الأحمر وسيؤدي إلي إرتفاع حصيلة الواردات بقناة السويس، وهو ما ينعكس ايجابيًا لصالح الدولة المصرية في ضوء انخفاض النفط والحبوب مع زيادة الدخل القومي المصري".

اقرأ أيضا:

عبدالفتاح البرهان: ملتزمون بالحفاظ على الدولة.. وصبرًا شعب السودان وفلسطين

عباس شراقي: تصريح أبي أحمد بشأن اكتمال السد الإثيوبي بنسبة 100% سياسي

الرئيس السيسي ووكيل الأمم المتحدة يعلنان افتتاح المنتدى الحضري العالمي