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أسد إفريقيا.. تامر أمين: العالم يعرف الكرة المصرية من خلال النادي الأهلي

11:38 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

تامر أمين

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كتبت -داليا الظنيني:

وصف الإعلامي تامر أمين، النادي الأهلي بأسد أفريقيا وفارس فرسان العرب"، مؤكدًا تفوقه على الأندية العربية في العديد من البطولات.

وأضاف أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، أن الأهلي هو الوجهة الأولى للكرة المصرية عالميًا.

وشدد أمين، على الدور الكبير الذي يلعبه الأهلي في تسليط الضوء على الكرة المصرية عالميًا، مؤكدا أن الدول الخارجية تعرف الكرة المصرية من خلال النادي الأهلي.

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