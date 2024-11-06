قبل الانتخابات بأسبوع.. عبدالرحيم علي توقع فوز ترامب - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

أعاد الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، مقطع فيديو من حواره الأخير الذي أجراه مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة القاهرة الإخبارية، قبل أسبوع، وتوقع فيه فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت أمس.

وخلال الحوار قال علي: "المزاج الأوروبي والمزاج الأمريكي هو مزاج يميني بامتياز، وأتوقع فوز دونالد ترامب بنسبة 100%".

وأضاف علي: "عندما يفوز ترامب فإن ليلة إيران وحلفاؤها سودة لأنه في الأساس جاي عشان الناس دي، ونحن لا نتمنى ذلك".