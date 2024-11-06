بستخدم السواك.. أشرف كابونجا يكشف سر سحب السفن والقطارات بأسنانه

كتبت -داليا الظنيني:

طالب المصارع أشرف كابونجا، الشباب بالسعى لتحقيق أحلامهم، مؤكدا أنه من الإسماعيلية ويأتي إلى القاهرة منذ أعوام ليؤسس فريق مصارعة، وكان يبيت في الشارع حتى لا يلجأ لأحد، ويحقق حلمه بنفسه دون مساعدة من أحد.

وأضاف كابونجا في حوار مع الفنانة لقاء سويدان عبر برنامجها «لقاء على الهوا» الذي يذاع على قناة الشمس:"أعتني بأسناني التي أقوم بشد القطارات والسفن بها عن طريق استخدام السواك منذ صغري".

وتابع كابونجا: لقد حصلت على أكثر من شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مؤكدا أن تنمية الموهبة منذ الطفولة عن طريق الاهتمام بالطعام أمر هام.

وأشار كابونجا إلى أنه قام بسحب سفينة وزنها ٧٠٠ طن بأسنانه، كما جر ٦ عربات من المترو بأسنانه أيضا وغيرها من القطارات.