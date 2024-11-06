إبراهيم عيسى يكشف سبب فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية

كتب-عمرو صالح:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن شخصية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحب أن تكون محبوبة ولا تنزعج أن تكون مكروهة، وترامب نموذج العزيمة والإرادة ونموذج ناجح جدًا في صناعة مسار للأمام، قائلا: "عودة ترامب للبيت الأبيض أشبه بطريقة هوليوديه سينمائية.. رجوع المنتقم".

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سعر لتر البنزين وسعر الخضار والفاكهة والأدوية هي رقم واحد الذي يبنى عليه كل شئ في أمريكا، مؤكدًا أن ترامب لديه حس بالشارع الأمريكي ويدرك أهمية الأسعار عند المواطن الأمريكي.

وأشار إلى أن اهتمام ترامب بالاقتصاد والحياة اليومية للمواطن أهم عامل في نجاحه بالانتخابات الأمريكية، متابعا: "في أي دولة في العالم لا يمكن التعالي على احتياجات الشعوب الاقتصادية، والعنوان الهائل والرهيب الذي تم التركيز عليه في الانتخابات الأمريكية الرئيسي كان الاقتصاد والحياة المعيشية للمواطن الأمريكي".