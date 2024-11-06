رواتب مجزية وتأمينات.. وظائف جديدة بمحافظة القليوبية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير 225 فرصة عمل للشباب أبناء محافظة القليوبية بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد، ومديرية العمل بالقليوبية، وشركة عبور لاند للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى أمام كارفور العبور.

وأضافت "العمل"، بحسب بيانها، الأربعاء، أن فرص العمل جاءت في 6 تخصصات مختلفة داخل الشركة، برواتب مجزية وعمولات شهرية تحدد حسب المقابلة يتم مراعاة الحد الأدنى للأجور فيها حسب كل تخصص مع توفير جميع المزايا التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة من تأمينات إجتماعية وصحية وبوليصة تأمين، وذلك للشباب من سن 21 سنة حتى 35 سنة.

وأوضحت وزارة العمل، أنه يتم التقديم للحصول على فرص العمل طوال أيام الأسبوع من السبت الخميس بدءًا من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بمقر الشركة.

وأشارت إلى أن تخصصات فرص العمل الجديدة، جاءت كما يلي:

- 10 مهندسين زراعة.

- 10 مهندسين صيانة بكالوريوس هندسة ميكاترونكس.

- 70 مندوب مبيعات.

- 50 عامل إنتاج.

- 75 سائق.

- 10 مشغلين ماكينات.

وأوضحت وزارة العمل، أن فرص العمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، من سكان مناطق: الخانكة، وقليوب، وشبين القناطر، وطوخ، والعبور.