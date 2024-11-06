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برودة في هذه الأوقات.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

09:46 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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    طقس مائل للبرودة
  • عرض 5 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 5 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 5 صورة
    طقس مائل للبرودة
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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الخميس طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالإضافة إلى شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

وتوقعت سقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة و نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

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