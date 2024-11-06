مدير الهلال الأحمر: نعمل 12 ساعة يوميًا لخدمة زوار المنتدى الحضري العالمي - حوار

كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، تفاصيل مشاركتهم في أعمال المنتدى الحضري العالمي، والخدمات التي يقدمونها لضيوف المنتدى من المصريين والأجانب.

وأوضحت "آمال" خلال حوارها مع موقع مصراوي، أنهم يشاركون في المنتدى بفريق بشري مكون من 70 فردا تقريبًا ويعملون على تقديم الدعم الطبي اللازم منذ لحظة وصول أو ضيف وحتى مغادرة آخر شخص قاعات المنتدى، وإلى نص الحوار.

بداية.. ما هي تفاصيل مشاركة الهلال الأحمر في المنتدى الحضري العالمي؟

مشاركة الهلال الأحمر المصري في هذا المنتدى تأتي في إطار الالتزام بدوره فيما يخص المشاركة في المنتديات والمؤتمرات القومية وأيضًا الدولية التي تستضيفها مصر لتقديم مختلف خدماته إلى المشاركين.

ما هي الخدمات التي يقدمها الهلال المصري الأحمر لزوار المنتدى؟

يوجد نوعين من الخدمات التي نقدمها، أولها توفير خدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة أصحاب الإعاقات الحركية، حيث يوفر الهلال الأحمر المصري طوال فترة المنتدى كراسي متحركة بعدد يصل إلى 60 كرسيًا، مع فريق كامل من فرق الإتاحة، يضم عناصر مؤهلة ومدربة وقادرة على تحدث عدة لغات حتى يمكنهم التعامل بسهولة مع ضيوف المنتدى.

ما هي الخدمة الأخرى التي يتم تقديمها خلال المنتدى؟

نشارك في المنتدى أيضًا بفريق التدخل أثناء الطوارئ وهو الفريق المعني بالأحداث الطارئة من خلال تقديم خدمات الإسعاف الأولي والخدمات الإسعافية المتنقلة حيث يتم الاعتماد على الأجهزة المتنقلة أو سيارات الجولف في نقل الحالات.

هل تقتصر خدمات الهلال الأحمر المصري خلال المنتدى على مركز المنارة فقط؟

الهلال الأحمر المصري سيعني بمرافقة الوفود المشاركة في المنتدى الحضري العالمي خارج نطاق مركز المنارة "مقر انعقاد المنتدى"، حيث سيشارك في الجولات التي تنظمها الدولة للوفود المشاركة للتعرف على تجربة مصر العمرانية والحضرية، وذلك لتقديم خدمات الإسعاف الأولية والنقل عند الحاجة إلى ذلك.

ما حجم القوة البشرية من الهلال الأحمر المصري المشاركة في المنتدى؟

لدينا فريق بشري كبير يتكون من نحو 70 متطوعًا من الجنسين، مدربين على مستوى عالٍ، ويعملون على مدار 12 ساعة يوميا منذ بداية الفعاليات وحتى انتهائها، ويتم الاستمرار في التواجد حتى مغادرة آخر شخص للمكان.

وأود أن أشير إلى الدعم الكبير من وزارة التضامن الاجتماعي للهلال الأحمر المصري في إطار المشاركة في أعمال المنتدى الحضري العالمي، حيث تتابع الدكتورة مايا مرسي، الأوضاع بشكل مستمر.