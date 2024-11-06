امتيازات خاصة.. موعد تطبيق قانون المعاش المبكر لمواليد الثمانينات

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، موعد تطبيق قانون المعاش المبكر على مواليد الثمانينات.

وأضاف "البدوي"، في تصريحات لمصراوي، أن موعد تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد على مواليد الثمانينيات سيكون بدءًا من شهر يناير المقبل 2025.

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن القانون الجديد يمنح الحق لأي موظف قضى 25 عامًا في الخدمة التقدم للمعاش المبكر، حيث يتيح لمن أمضى 20 عامًا في الخدمة وبلغ سن 55 عامًا من مواليد الثمانينيات الخروج للمعاش المبكر، مع الاستفادة بامتيازات تعادل تلك التي يحصل عليها من بلغ 60 عامًا.

وأشار البدوي إلى أن القانون يمنح أيضًا امتيازات خاصة للموظفين الذين تجاوزوا الخمسين عامًا ويرغبون في الخروج على المعاش، حيث يمكنهم التمتع بترقية إلى درجة أعلى من درجتهم الحالية إذا خدموا بها عامًا على الأقل.

وأوضح البدوي أن مصطلح "مواليد الثمانينيات" يعود إلى إمكانية خروج الموظف الذي بدأ العمل بعمر 18 عامًا للتقاعد المبكر بعد مرور 20 عامًا، ليصبح عمره حوالي 42 عامًا، مؤكدًا أن هذا القانون سيطبق على العاملين في القطاعين العام والخاص.

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