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الرئيس السيسي يجري اتصالًا بـ "ترامب" بعد فوزه برئاسة أمريكا.. ماذا دار بينهما؟

08:52 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، بالرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكداً تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس "ترامب" في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه ثمن الرئيس الأمريكي المنتخب اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مؤكداً اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين.

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